Die Polizei sucht nach zwei Trickbetrügerinnen, die in Lauffen (Kreis Heilbronn) eine Frau um wertvollen Schmuck gebracht haben sollen. Die Trickbetrügerinnen hatten sich der Frau als Heilerin vorgestellt und erzählt, dass ihr Sohn bald sterben würde, wenn sie sich nicht freikauft. Die Frau geriet laut Polizei so unter Druck, dass sie beide Trickbetrügerinnen mit nach Hause nahm. Dort wurde der Schmuck in einen Putzlappen gewickelt, mit einem Faden umwickelt und an die Frau zurückgegeben. Danach verließ das Duo die Wohnung. Als die 53-Jährige später misstrauisch wurde und das Päckchen öffnete, war nur Zeitungspapier drin, der Schmuck aber weg. Wie der Austausch vor sich ging, ist unklar. Beide Betrügerinnen sprachen russisch. Die Polizei sucht dringend Zeugen.