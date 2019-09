per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Lauffen und Meimsheim (Kreis Heilbronn) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 33-Jähriger war am Freitagabend aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei. Dort prallte sein Wagen mit dem Auto eines Paares zusammen. Die beiden 72 und 72 Jahre alten Insassen und der 33-Jährige wurden schwer verletzt. Die Landesstraße war bis in den späten Abend gesperrt.