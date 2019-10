Der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags befasst sich am Donnerstag mit der umstrittenen Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim, einem Stadtteil von Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Geplant sind eine Anhörung und eine Ortsbegehung. Gerlachsheimer Bürgerinnen und Bürger hatten die Petition eingereicht. Sie möchten das Projekt eines am Ortsrand ansässigen Bauunternehmens verhindern, weil sie vor allem eine enorme Zunahme des Schwerlastverkehrs in der ohnehin engen Ortsdurchfahrt befürchten. Mehr als 350 Menschen waren im vergangenen Herbst gegen den geplanten Standort der Anlage, die Bodenaushub aufbereiten und wieder in den Kreislauf zurückführen soll, auf die Straße gegangen. Wegen des zu erwartenden Besucherandrangs wurde die Anhörung vor dem Petitionsausschuss vom Rathaussaal in die Halle nach Gerlachsheim verlegt.