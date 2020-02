Die Polizei in Lauda-Königshofen ist einem Kreditbetrüger auf die Spur gekommen. Der Mann aus Heilbronn hatte zwei Banken im Main-Tauber-Kreis um mehrere Tausend Euro betrogen. Der 32-Jährige hatte seit November mehrere Konten bei drei verschiedenen Bankfilialen im Main-Tauber-Kreis eröffnet. Dafür legte er gefälschte Ausweispapiere, Lohnabrechnungen und in einem Fall eine manipulierte Gewerbeanmeldung vor. Bei zwei Banken beantragte er Darlehen in Höhe von mehreren tausend Euro, die dann auf die Girokonten ausbezahlt und von dort teilweise an Geldautomaten abgehoben wurden. Als er bei seiner Abreise aus einem Ferienhaus in Ahorn verschiedene, mutmaßlich gefälschte, Dokumente zurückließ, kam die Polizei dem Mann auf die Spur. Er wurde in Pforzheim bei einem weiteren Betrugsversuch in einer Bank festgenommen und sitzt inzwischen in Haft. Derzeit wird geprüft, ob der Mann noch weitere Straftaten begangen hat.