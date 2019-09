"Hotellerie und Gastronomie in und um Heilbronn sind in einem starken Wachstum. Es werden Arbeitskräfte in diesem Bereich benötigt und es gibt nicht annähernd genügend Arbeitskräfte, deshalb sehe ich die weiteren Chancen für die Menschen, die hier gearbeitet haben, als sehr gut an."

Jürgen Czupalla, Chef der Heilbronner Arbeitsagentur