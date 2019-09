Auf der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn war am Dienstagvormittag Auftakt für die landesweite Unterschriftensammlung für das Artenschutz-Volksbegehren "Rettet die Bienen".

Die ersten Unterschriften stehen bereits auf der Liste: Naturschützer und Initiatoren haben am Dienstag auf der Bundesgartenschau das Volksbegehren "Rettet die Bienen" auf den Weg gebracht – unter anderem dabei: Volksbegehren-Mitbegründer und Berufsimker Tobias Miltenberger aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

Es müsse dringend gehandelt werden, so Miltenberger, die Bedrohung für die Bienen hierzulande sei groß.

"Es geht darum, es mit verschiedenen Maßnahmen wie dem Ausbau der ökologischen Landwirtschaft und dem Pestizidverbot in Schutzgebieten durchzusetzen." Tobias Miltenberger, Mitinitiator "Rettet die Bienen"

BUND sorgt sich um Artenvielfalt

Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ist mit im Boot. Gleich unterschrieben hat auf der BUGA zum Beispiel der Regionalgeschäftsführer Heilbronn-Franken, Gottfried May-Stürmer. Die Bundesgartenschau sei das richtige Forum, so eine Aktion zu starten, sagte er. Hier würden viele Menschen erreicht, denen die Artenvielfalt am Herzen liege.

Diese Artenvielfalt leide derzeit schwer. Wenn man vergleiche: Im Jahr 2003 habe er noch eine Fülle von unterschiedlichsten Schmetterlingsarten entdecken können. Keine 20 Jahre später seien die Wiesen praktisch leer gefegt.

Miltenberger zu Grünen-Landesverband

Auch die Grünen, vor allem die Kreisverbände, würden das Anliegen des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" unterstützen. Kritik übt Miltenberger dabei aber am Grünen-Landesverband: Es gehe konkret um den Paragraphen 34, also um das Verbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten. Den sieht der Landesverband nämlich kritisch, unter anderem wegen des erhöhten Verwaltungsaufwands. Das kann Miltenberger nicht nachvollziehen:

"Es geht darum, Schutzgebiete wieder als solche Schutzgebiete zu haben, und dafür ist der Aufwand gerechtfertigt, denn es geht um die Arten in unserem Land." Tobias Miltenberger, Mitinitiator "Rettet die Bienen"

Landwirte üben Kritik an Aktion

Kritik an der Unterschriftenaktion kam im Vorfeld sowohl von Bio- als auch konventionellen Landwirten: Einige Landwirte, so May-Stürmer, müssten durchaus ihre Bewirtschaftungsarten ändern. Öko-Bauern und -Winzern dürfte es, bis auf wenige Ausnahmen, aber nicht "wehtun". Im Einzelfall seien auch Ausnahmen vorgesehen.

Mehr Artenschutz in Landwirtschaft

Ab jetzt kann jeder Wahlberechtigte im Land unterschreiben. Mindestens 770.000 Unterschriften wollen die Verantwortlichen in Baden-Württemberg sammeln. Die Initiatoren, die Imker David Gerstmeier und Tobias Miltenberger, wollen mehr Artenschutz in der Landwirtschaft. Zentrale Forderungen sind 50 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2035 und ein Verbot von vielen Pestiziden in Schutzgebieten. Viele Landwirte sehen ihre Existenz durch das Volksbegehren gefährdet, die Forderungen seien so nicht umsetzbar.