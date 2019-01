per Mail teilen

Auf der A81 ist am Montagabend bei Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) ein Lkw umgekippt. Über 26 Tonnen Roggen verteilten sich über die Fahrbahn.

Der Sattelzug war kurz nach 21 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als ein Reifen platzte. Der 38-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelzug prallte in die Mittelleitplanke und kippte um. Die Ladung, 26 Tonnen Roggen, ergoss sich auf die Fahrbahn. Autos aus der Gegenrichtung kamen ins Schleudern oder streiften die Mittelleitplanke an der Unfallstelle.

Lkw-Fahrer verletzt sich leicht

Insgesamt waren am Ende sechs Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Verletzt wurde nur der Fahrer des Sattelzugs.

Für die Bergung des Lasters und die Beseitigung der Ladung musste die A81 die Nacht über bei Großrinderfeld gesperrt bleiben. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.