Der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst hat wieder festen Boden unter den Füßen. Nach gut einem halben Jahr im All auf der Internationalen Raumstation ist er am Donnerstag auf der Erde gelandet.

Astronaut Alexander Gerst scherzt direkt nach der Landung (Screenshot) Screenshot/ NASA-TV

Überpünktlich nach rund sechs Stunden Flug gegen 6:00 Uhr am Donnerstagmorgen setzte die Sojus-Kapsel mit den drei Raumfahrern auf der Erde, genauer gesagt in der kasachischen Steppe auf.

Als Alexander Gerst mit Hilfe aus der Kapsel stieg, lächelte er - winke, reckte die Siegerfaust in die Höhe. Einen angebotenen Apfel lehnte er ab. Es gehe ihm gut sagte er, beantwortete auch gleich Reporterfargen: Er freue sich seine Familie wieder zu sehen.

Dauer 02:53 min Gerst-Mission "Horizons" Der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst auf seiner Mission "Horizons" im Weltall auf der Interantionalen Raumstation ISS.

Die Crew hatte sich bereits nach der Landung von der Kapsel aus gemeldet: Es gehe ihnen gut. Nachdem die Hubschrauber und die Bergungsteams - im Gepäck ein medizinisches Versorgungszelt - die Kapsel gesichtet hatten, wurden Gerst und seinen beiden Kollegen Serena Auñón-Chancellor und Sergey Prokopyew aus der Kapsel geholt und versorgt. Dick eingepackt in Decken geht es nun weiter.

Raue Landung Gersts in kasachischer Steppe

So eine Landung ist immer eine ruckelige und raue Angelegenheit. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Vorfeld. Es ist unter anderem der Eintritt in die Erdatmosphäre und die restliche Strecke zur Erde, was die Astronauten besonders spüren.

Alexander Gerst wird im Oktober Kommandant (Archivbild) NASA

Vorausgesetzt es geht den Raumfahrern weiterhin gut, geht es zum nahegelegegen Flughafen in Kasachstan. Dort gibt es eine kleine Begrüßungszeremonie. Dann soll es am Vormittag auch schon weiter nach Köln gehen. Geplant ist, dass Alexander Gerst am Donnerstagabend in seiner Wahlheimat Köln landet. Auch dort wird der Astronaut empfangen.

Medizinische Checks und Auswertung der Mission

Nun stehen jede Menge medizinische Checks und erste Auswertungen an. Gerst wird im Astronautenzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Köln medizinisch betreut.

Die Frage, ob der Astronaut Weihnachten in seiner Heimatstadt Künzelsau verbringen wird, ist noch offen. Dort war er die letzten Jahre an den Feiertagen bei seiner Familie. Das hängt in erster Linie davon ab, wie es ihm geht, wie die ersten Auswertungen seiner Mission laufen - und was er überhaupt für persönliche Pläne hat.

Film der Europäischen Weltraumorgainsation (ESA) über Alexander Gerst und seine Mission "Horizons" auf der ISS

Das kommende Jahr dann soll dann ganz im Zeichen der Auswertungen seiner Experimente und Forschungen stehen, hieß es.

Rückkehr eine Woche später

Der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst war am 6. Juni 2018 zu seiner zweiten Mission "Horizons" zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Er landet gut eine Woche später als geplant. Grund war der anfängliche Fehlstart einer Sojus-Kapsel, die die Nachfolger der Crew auf die Internationale Raumstation brachte. Außerdem fielen auch zwei geplante Außeneinsätze Alexander Gersts aus.