In Künzelsau hat am Montag ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft vergeblich nach einem leblosen Mann gesucht. Ein Spaziergänger habe am Morgen gemeldet, dass er auf der Höhe eines Baumarkts am Kocherufer eine Person gesehen hat, teilte die Polizei mit. Insgesamt 83 Einsatzkräfte hätten daraufhin die Uferbereiche, Wege und auch den Kocher selbst abgesucht.