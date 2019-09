Mit einem Festzug und dem anschließenden Bieranstich beginnt am Donnerstagabend der "Große Markt" in Külsheim (Main-Tauber-Kreis). Das Volksfest hat Tradition in der Brunnenstadt und wird alljährlich im September gefeiert. Bis kommenden Montag geht es rund im Festzelt und auf dem Festplatz mit Vergnügungspark. Zum Programm gehören auch ein Kinder- und Familiennachmittag, Ausstellungen und Präsentationen, ein Flohmarkt und der politische Frühschoppen am Sonntag. Der "Große Markt" in Külsheim geht am Montagabend zu Ende.