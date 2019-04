per Mail teilen

Erneut waren Tierretter im Einsatz, um Enten auf dem BUGA-Gelände vor dem Ertrinken zu bewahren. Dabei kam es am Donnerstag zu einem Streit mit den Verantwortlichen der BUGA.

Dauer 02:01 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Tierrettung muss Entenküken auf BUGA vor dem Ertrinken retten Erneut waren Tierretter im Einsatz, um Enten auf dem BUGA-Gelände in Heilbronn vor dem Ertrinken zu bewahren. Dabei kam es am Donnerstag zu einem Streit mit den Verantwortlichen der BUGA. Video herunterladen (4,8 MB | MP4 )

Auf dem Gelände der Bundesgartenschau (BUGA) ist es am Donnerstagabend wohl zu einem etwas heftigeren verbalen Schlagabtausch zwischen Tierrettern und dem BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas gekommen. Die freiwilligen Helfer der Tierrettung Unterland waren von Besuchern verständigt worden, nachdem eine Entenfamilie im Floßhafen gefangen war. Die Küken kamen nicht mehr aus dem Wasser und drohten zu ertrinken.

Nicht nur die Tierretter eilten der Entenfamilie am Donnerstag zu Hilfe, sondern auch die Mitarbeiter der BUGA. Laut Berichten soll es daraufhin zu dem Streit gekommen sein. Faas bat darum, in solchen Fällen das Vorgehen abzustimmen. Eigentlich seien Mitarbeiter der BUGA für die Tiere zuständig. Dennoch wolle man zusammenarbeiten. Schließlich stünden immer noch die Enten im Mittelpunkt, so Faas. Die Tierrettung Unterland teilte derweil auf Twitter mit, dass sie innerhalb der acht Tage seit Eröffnung der BUGA bereits sechs Mal von Besuchern alarmiert worden sei. Immer ging es um das Problem mit den Enten.

#297/19 - #tiernotlage Bereits zum #sechsten Mal seit der Eröffnung vor 8 Tagen alarmierten uns Besucher der BUGA Heilbronn 2019 zu einer #Tiernotlage auf das Gelände. Wie schon zuvor saßen wieder mehrere... https://t.co/gmS6PcYllR Tierrettung Unterland e.V., Twitter, 26.4.2019, 2:07 Uhr

Was ist eigentlich das Problem?

Schuld an der Misere soll laut Faas die steile, aus Naturstein geformte Kante sein. "Die Entenküken springen zwar in das Becken, kommen aber nicht mehr heraus." Wenn sich ihr Gefieder vollsaugt, kann sie das Eigengewicht der nassen Federn unter Wasser ziehen und sie ertrinken. Anfang der Woche seien beim Floßhafen bereits Entenküken gestorben. Das berichten zumindest Besucher der Bundesgartenschau.

Das Ufer ist zu steil für die Küken Tierrettung Unterland

Damit es zu keinen weiteren Vorfällen dieser Art kommt, wurde laut Faas inzwischen Abhilfe geschaffen: Mitarbeiter der BUGA haben Holzbretter ins Wasser gelegt und vier neue Schotterinseln aufgeschüttet. Über diese sollen die Entenküken die Kante des Floßhafens überwinden können - so zumindest die Theorie. Bei Bedarf sollen weitere Holzbretter folgen.