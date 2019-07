Sie soll der neue Hotspot für die Kulturszene des Main-Tauber-Kreises werden: Nach rund zweijähriger Bauzeit startet in Weikersheim die Tauberphilharmonie. Das Projekt ist aber nicht unumstritten.

Das kleine Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) hat am Stadtrand ein neues Veranstaltungsgebäude bekommen. Nach rund zweijähriger Bauzeit ist dort am Samstag die Tauberphilharmonie eröffnet worden.

Das Konzert- und Veranstaltungshaus hat knapp 15 Millionen Euro gekostet. Es bietet zwei Konzertsäle, einer davon für bis zu 650 Besucher. Es soll ein kulturelles Zentrum für die Region und auch Bühne für die Talentschmiede von Jeunesses Musicales Deutschland werden. Die Organisation zur Förderung junger Musiker hat ihren Sitz in Weikersheim.

Kritik an Größe der Philharmonie

Das Projekt gilt in der Bevölkerung als nicht unumstritten. Es wird kritisiert, die Tauberphilharmonie sei überdimensioniert für die Kleinstadt mit rund 7.500 Einwohnern.

Das Interesse an der Hauseröffnung sei groß, sagte Intendant Johannes Mnich dem SWR: "Es kommen über 1.000 Leute allein an diesem Eröffnungswochenende, die alle diesen Ort sehen wollen und die alle dieses Haus sehen wollen. Ich glaube, dass es da eine sehr große Neugierde gibt." In einem Freundeskreis, der vergangenen Oktober gegründet wurde, engagierten sich mittlerweile über 250 Personen für die Tauberphilharmonie, so Mnich. Es gebe ein großes Gefühl von Gemeinschaft. "Die Tauberphilharmonie ist mehr als ein normales Konzerthaus, weil wir hier abseits von Ballungszentren ein interaktives und multifunktionales Projekt gestalten."

"Hier ist ein Projekt gebaut worden, was eben auch ein Versprechen für die Zukunft ist." Johannes Mnich, Intendant Tauberphilharmonie

Bis zum 30. August gestaltet jede der 18 Kommunen im Main-Tauber-Kreis unterschiedliche Eröffnungsveranstaltungen in der Tauberphilharmonie - und präsentiert sich außerdem mit einer begleitenden Ausstellung im Foyer der Tauberphilharmonie.