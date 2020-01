Im Kloster Schöntal setzt die CDU Baden-Württemberg am Samstag ihre Klausursitzung fort. Die Landesspitze, Abgeordneten und Kreisvorsitzenden wollen beraten, mit welcher Strategie die Partei in den Landtagswahlkampf zieht.

Die Amts- und Funktionsträger beraten im Kloster Schöntal, darüber, wie sie sich inhaltlich aufstellen und den Wahlkampf gestalten wollen. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, die derzeit Kultusministerin ist, will bei der Wahl im März 2021 den derzeitigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) schlagen. Kretschmann ist seit 2011 im Amt und kandidiert zum dritten Mal.

Auf einen prominenten Gast, der sich angekündigt hatte, müssen die Christdemokraten am Samstag aber verzichten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat kurzfristig wegen familiärer Verpflichtungen abgesagt.

Hagel: "Wir treten an, um stärkste Kraft im Land zu werden"

Die Landtagswahl 2021 wird aus Sicht von CDU-Generalsekretär Manuel Hagel entscheidend für die Zukunft der Partei. "Es geht um alles. Wir müssen es diesmal schaffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die CDU könne die Wahl gewinnen. "Ich bin sicher, dass wir das auch schaffen werden." Es gebe keinen Plan B oder C. "Wir treten an, um die Ministerpräsidentin zu stellen und die stärkste Kraft im Land zu werden", so Hagel.

Die baden-württembergische CDU wolle ihre Sichtbarkeit und Erkennbarkeit ab März und April engagierter und konsequenter ausbauen, kündigte Hagel an. "Wir haben keine Zeit zu verschenken und werden da zügig loslegen." Gleichzeitig wies er Vorwürfe der Grünen zurück, einen verfrühten Wahlkampf zu führen. "Sobald man inhaltlich einen Vorschlag macht, ist es für die Grünen gleich Wahlkampf und geht gar nicht", sagte Hagel.

Eisenmann als CDU-Spitzenkandidatin bei Landtagswahl

Der Wahlkampf werde zugeschnitten auf Eisenmann. "Im Grunde ist heute eine Landtagswahl eine vergrößerte OB-Wahl, bei der es stark auf die Spitzenkandidaten ankommt", sagte Hagel. Eisenmann wäre seiner Einschätzung nach eine "super Ministerpräsidentin". "Sie führt, packt an und vor allem entscheidet sie. Sie ist der Gegenentwurf des aktuellen Ministerpräsidenten."

Im Entwurf der "Schöntaler Erklärung", die bei dem Treffen beschlossen werden soll, fordert Hagel unter anderem Technologieoffenheit bei der Entwicklung neuer Antriebe, einen massiven Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen und technologischen Fortschritt statt Verbote im Kampf gegen den Klimawandel.

Baden-Württemberg war politisch knapp sechs Jahrzehnte lang fest im Griff der CDU. 2011 verlor die Partei die Macht an Grün-Rot. Seit 2016 regiert die CDU als Juniorpartner an der Seite der Grünen mit Ministerpräsident Kretschmann. Aus der Partei hört man immer wieder, dass 2021 die letzte Chance darstelle, es nach diesen zwei Legislaturperioden wieder zu alter Größe zu schaffen.