Das Land unterstützt die neue Bio-Musterregion Hohenlohe in den nächsten drei Jahren mit bis zu 100.000 Euro pro Jahr. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) übergab am Donnerstagmittag auf Schloss Kirchberg den Förderbescheid.

In der Region Hohenlohe gebe es bereits viele Strukturen in der Erzeugung, handwerklichen Verarbeitung und verbrauchernahen Vermarktung. Diese gelte es nun weiter miteinander zu verbinden und so zu stärken, sagte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch am Donnerstag in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall).

"Immer mehr Menschen möchten heutzutage wissen, wie und wo ihre Lebensmittel produziert werden. Die Nachfrage nach regional erzeugten Bio-Produkten steigt. Wir möchten die Marktchancen, die sich daraus ergeben, von den beteiligten Akteuren ausgeschöpft wissen und gleichzeitig auch für die Umwelt nutzen." Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch

Über 60 Beteiligte wollen den Öko-Landbau in den Kreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall weiter voranbringen. Etwa mit einem Gütesiegel und Ausbildungsangeboten für Landwirte. Das Gütesiegel "Hohenloher Bio-Sterne" soll Sicherheit für Verbraucher schaffen, was kommt auf den Tisch. Eine weitere Idee ist die ökologische Außer-Haus-Verpflegung.

Nach einem erfolglosen ersten Antrag hatte es beim zweiten Mal geklappt, als Bio-Musterregion in das Landesprogramm aufgenommen zu werden.