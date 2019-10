per Mail teilen

In Crailsheim hat am Freitagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Kinderwagen gebrannt. Es ist nicht der erste Fall im Stadtteil Kreuzberg, heißt es bei der Polizei.

Ein Schock gegen 17 Uhr am Freitagabend: Im Keller eines Mehrfamilienhauses brannte ein Kinderwagen, die Flammen griffen teilweise über auf Kellerabteile über. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Mehrere Kinderwagen angezündet

In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere Kinderwägen angezündet, teilweise griffen Flammen auf Häuserwände über. Die Polizei geht auch in diesem Fall eines brennenden Kinderwagens in Crailsheim-Kreuzberg von Brandstiftung aus. Eine Fahndung brachte bisher keinen Erfolg, jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Sachschaden bis zu 15.000 Euro

Es ist der vierte Kinderwagen seit Mitte August der brennt, im Crailsheimer Stadtteil Kreuzberg, alle Fälle in einem Umkreis von rund 100 Metern. Meist brannten die Kinderwagen in den frühen Morgenstunden.

Der Sachschaden war jedes Mal, auch im aktuellen Fall, nicht hoch. Nur in einem Fall Anfang September sind es allerdings rund 15.000 Euro, eine Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde in allen Fällen niemand.