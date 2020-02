Die A6 zwischen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim ist für Samstag früher frei gegeben worden als geplant. In der Nacht auf Sonntag ist die Strecke wieder voll gesperrt.

Die Arbeiten an der A6 zwischen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim sind in der ersten Nacht auf Samstag zügig verlaufen. Die Autobahn konnte am Samstag früher frei gegeben werden als geplant. Dort waren in der Nacht von Freitag auf Samstag unter Vollsperrung Stahlteile für eine Ersatzbrücke im Zuge des sechsspurigen Ausbaus installiert worden. In der Nacht auf Sonntag muss nochmals voll gesperrt werden.

Für den Bau der Brücke über die Autobahn bei Heilbronn-Biberach muss ein Traggerüst erstellt werden. Dafür muss die A6 gesperrt werden Pressestelle ViA6West/Endres

"Wirklich Dampf draufgelegt"

Der Sprecher der Betreibergesellschaft ViA6West, Michael Endres, sagte dem SWR Studio Heilbronn am Samstagmorgen: "Es ist ein eingespieltes Team, es ist auch nicht die erste Brücke, die wir machen. Und wir haben wirklich Dampf draufgelegt. Natürlich ist dabei dieser Uhrzeit, die wir anpeilen, auch ein Puffer drin, aber es hat wirklich hervorragend geklappt, dass wir das schon früher fertig bekommen haben heute Morgen."

Erneut Vollsperrung in der Nacht auf Sonntag

Die A6 zwischen Bad Rappenau und Heilbronn ist auch in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt. Dann wird die Ersatzbrücke in die Gegenrichtung aufgebaut. Die Sperrung beginnt am Samstag um 23 Uhr und soll um 9 Uhr am Sonntag wieder aufgehoben werden.

"Ein Traggerüst - das muss man sich vorstellen, als ob man einen Kuchen backt. Denn Beton braucht eine Form. Für diese müssen Stahlteile eingehoben werden. Das wird dann mit einem Kran gemacht." Michael Endres, Sprecher der Betreibergesellschaft ViA6West

Umleitungen ausgeschildert

Laut Autobahnbetreibergesellschaft Via6West muss für die neue Brücke der Weirachstraße, die über die Autobahn führt, ein Traggerüst aufgebaut werden. Autofahrer sollten während der Sperrung den ausgeschilderten Umleitungsstrecken U62/U65 folgen. Wer sich auskennt, sollte den Bereich möglichst weiträumig umfahren, heißt es.

"Für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sind zahlreiche Ersatzneubauten notwendig", heißt es vom Sprecher des Autobahnbetreibers. Es ist ein Mammutprojekt über Jahre, bei rund 1,3 Milliarden Euro liegt das Projektvolumen.