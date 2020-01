Raketen, Böller, Wunderkerzen - seit Samstag sind sie wieder in den Läden. Für viele gehört ein Feuerwerk zum Jahreswechsel dazu. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Manch Super- oder Baumarkt hat die Kracher bereits ganz aus dem Sortiment verbannt. Auch die Heilbronner sind sich nicht einig, ob die Silvester-Böller wirklich zu einem gelungenen Jahreswechsel dazugehören. In einer nicht-repräsentativen Umfrage des SWR Studios Heilbronn sind die Stimmen unterschiedlich. Von: "Knaller müssen sein" bis "schon seit Jahren nicht mehr, da ungesund, zu laut und umweltschädlich" gehen die Meinungen auseinander.

Zink-Böller gehen an den Fachhandel

Die Firma Zink in Cleebronn (Kreis Heilbronn) stellt unter anderem für Silvester Raketen und Böller her. Geschäftsführer Arne von Boetticher ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr noch genug geböllert wird. "Das gehört für die meisten dazu".

Feuerwerkskörper in Cleebronn bei Zink SWR

Die Artikel von Zink-Feuerwerk gehen an den Fachhandel. Der störe sich nicht daran, dass manche Supermarktketten die Raketen aus den Regalen nehmen.

Silvester-Böllerei teilweise verboten

In vielen Städten ist das Böllern an Silvester aus Umweltschutzgründen teilweise verboten - die Feinstaubwerte schnellen stets in die Höhe zum Jahreswechsel. Auch in Altstädten wie Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist die Silvesterknallerei nicht erlaubt, die Brandgefahr ist zu hoch.

In Heilbronn darf auch dieses Jahr in der Innenstadt wieder geböllert werden. Trotz der Tatsache, dass die Deutsche Umwelthilfe ein Verbot gefordert hat. Die Stadt hatte ein Verbot geprüft, es gab aber keine rechtliche Grundlage.

Arne von Boetticher, Geschäftsführer Zink Feuerwerk, verkauft seine Produkte an den Fachhandel SWR

BUND-Geschäftsführer appelliert

Gottfried May-Stürmer, Geschäftsführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Heilbronn-Franken, hofft dennoch auf einen umweltbewussten Umgang.

"Es ist ein schwerer Tiefschlag für die Luftqualität in den Innenstädten" Gottfried May-Stürmer, Geschäftsführer BUND Heilbronn-Franken

Auch für viele Tiere bedeutet Silvester Stress, so May-Stürmer - nicht nur für die Haustiere, sondern auch für die Wildtiere. Greifvögel mit ihrem empfindlichen Gehör beispielsweise leiden sehr, so der Umweltschützer. Er hofft, dass die Menschen Rücksicht nehmen, damit der Jahreswechsel für alle entspannt abläuft.