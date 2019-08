Hunde auf der BUGA

Der Hund- eines der liebsten Haustiere in der Republik. Heißt: Auch viele BUGA-Besucher haben einen solchen VierbeinerDoch was, wenn man niemanden hat, der auf die Fellnase aufpasst, während man auf die BUGA will - oder wenn es einmal jemand nicht mitbekommen hat. Denn am Eingang ist absolut kein Durchkommen für Hunde. Kein Problem. Im Notfall kann man seinen Hund am Eingang der Bundesgartenschau abgeben - dort stehen acht große Hundeboxen bereit, die Tiere werden betreut. SWR-Reporterin Nicole Heidrich hat dort vorbeigeschaut...