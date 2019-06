In Neuenstadt (Kreis Heilbronn) sucht die Polizei einen unbekannten Mann, der am Dienstagnachmittag mit Edelstahlkugeln auf Fensterscheiben geschossen hat. Der Schaden geht in die Tausende.

Wenn es sich um ein "Späßle" gehandelt haben soll, so formuliert es die Polizei, dann könnte es für den Schützen teuer werden. Denn bereits am 18. Mai wurden an Gebäuden in der Hofgartenstraße in Neuenstadt Einschlaglöcher in mehreren Fenstern entdeckt. In der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem Montag dieser Woche wurden wieder Scheiben durchschossen.

Vermutlich mit Schleuder geschossen

Die Polizei fand jeweils Edelstahlkugeln mit einem Durchmesser von acht bis zehn Millimetern. Diese wurden vermutlich mit einer Schleuder abgeschossen. Da die Kugeln die Scheiben glatt durchschlagen, würde ein Mensch wahrscheinlich schwer verletzt, sollte er getroffen werden, heißt es. Die Polizei sucht den oder die Täter und bittet um Hinweise.