In den Baustellen im Hohenlohekreis soll in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt geblitzt werden. Das kündigte das Landratsamt jetzt an. Die Blitzaktionen in den Baustellen sollen dem Arbeitsschutz dienen. Denn in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Unfälle mit Verletzten in Baustellen bundesweit um 80 Prozent gestiegen.