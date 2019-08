Schwierigere Bedingungen für Landwirte und Hengstenberg

Heiße Temperaturen, wenig Regen, trockene Böden. Sieht so das Normalklima in Zukunft aus? Existenziell ist diese Frage für Landwirte, deren wirtschaftliche Grundlage daran hängt. Aber auch Hersteller von Lebensmitteln machen sich darüber intensiv Gedanken. So z.B. die Firma Hengstenberg, die in Bad Friedrichshall ein Werk mit rund 200 Mitarbeitern betreibt, in dem Gurken und Kraut verarbeitet werden.