In Neuenstadt (Kreis Heilbronn) hat es am Samstagabend in einem Zweifamilienhaus gebrannt. Ein Bewohner wurde verletzt.

In Neuenstadt wurde ein Mensch bei einem Brand verletzt 7aktuell Der 97-jährige Mann musste mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Als Brandursache vermutet die Polizei eine defekte Heizdecke. Der 97-jährige Hausbewohner hatte sie an, als sie plötzlich in Flammen aufging. Eigene Löschversuche schlugen fehl, heißt es in einer Mitteilung, das Feuer griff auf die Möbel und das Gebäude über. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 150.000 Euro geschätzt, das Haus ist derzeit unbewohnbar.