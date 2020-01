per Mail teilen

Der ehemalige Leiter eines evangelischen Kindergartens in Heilbronn steht Ende Januar erneut wegen Missbrauchs vor Gericht. Der Mann war bereits in einem ersten Verfahren im Herbst 2018 wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt wirft ihm die Staatsanwaltschaft weitere Fälle vor. So soll er als Kindersitter zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren missbraucht haben. Die neuerliche Anklage bezieht sich auf elf Taten, die bei der Auswertung seines Computers entdeckt worden waren. Der ehemalige Erzieher hatte tausende kinderpornografische Bilder und Videos auf seinem PC.