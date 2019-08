per Mail teilen

Mit Luftkissen, Sprungtüchern und einer Drehleiter haben Rettungskräfte am Mittwochabend in Heilbronn-Kirchhausen versucht, zwei Mädchen von einem fünf Meter hohen Dach zu holen. Die beiden 11 und 13 Jahre alten Mädchen waren aus einem Jugendpflegeheim über ein Fenster auf das Dach geklettert. Wie die Polizei mitteilte, weigerten sich die Mädchen zurück ins Gebäude zu kommen. Da die beiden in der Nähe einer Stromleitung saßen, wurden Feuerwehr und Rettungsdienste verständigt. Schließlich ließen sich die Mädchen von einem Feuerwehrmann überreden und wurden über eine Drehleiter vom Dach geholt.