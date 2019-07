Eine defekte Ampel ist laut Polizei möglicherweise Schuld an einem Unfall am Samstagabend in Heilbronn mit vier Leichtverletzten. Ein Autofahrer fuhr in eine Kreuzung hinein, als seine Ampel Grün zeigte. Ein anderer Autofahrer stieß mit ihm zusammen. Bei ihm war die Ampel ausgefallen, heißt es, weshalb er sich nach den Verkehrsschildern richtete und ebenfalls in die Kreuzung fuhr.