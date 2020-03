In Heilbronn wird auf weiteren Hauptverkehrsachsen Tempo 40 eingeführt. Die Stadt versucht so, die Luftqualität in der Innenstadt zu verbessern.

Insgesamt 140 Schilder sollen in den nächsten Tagen an den Heilbronner Hauptstraßen aufgestellt werden. Betroffen sind insbesondere die Mannheimer Straße, die Süd-, Ost-, Wilhelm-, Urban- und die Wollhausstraße. Hier wurde ein Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid zwischen 41 und 50 Mikrogramm pro Kubikmeter berechnet. Damit die Autofahrer nicht auf andere Straßen ausweichen, gelten auch in der Umgebung Tempolimits. "Unser Kurs bleibt: Luftqualität verbessern, Fahrverbote verhindern", so Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Experten seien sich einig, dass sich die Luftqualität bei Tempo 40 gegenüber der üblichen 50er-Grenze deutlich verbessere. In der Weinsberger Straße in Heilbronn gibt es eine Messstation (Archivbild) SWR Jürgen Härpfer Tempo 40 seit Oktober Seit einiger Zeit gilt zum Beispiel Tempo 40 auf der Weinsberger Straße, eine wichtige Ausfallstraße für Pendler und Innenstadtbesucher, die aus Richtung Neckarsulm kommen und auf die Autobahnzubringer in Richtung Mannheim und Stuttgart wollen. An der Referenzmessstelle in der Weinsberger Straße messe die Stadt seit Jahren sinkende Werte, heißt es. 2019 wurden dort durchschnittlich 47 Mikrogramm gemessen. Der Grenzwert für den Stickstoffdioxid-Wert beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. "Ich appelliere an die Autofahrer, die neue Temporeduzierung zu beachten und gegebenenfalls alte Dieselfahrzeuge nachzurüsten oder durch neue zu ersetzen." Harry Mergel, Oberbürgermeister Heilbronn Aktuell arbeite die Stadt Heilbronn unter anderem am Austausch und der Nachrüstung der städtischen Busse und Dienstfahrzeuge, dem Ausbau der Radroute Ost sowie an einer Ausweitung der Parkscheinpflicht in der nördlichen Innenstadt auch auf das Wochenende, heißt es in einer Mitteilung.