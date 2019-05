Die Polizei hat in Heilbronn weitere Knochenteile im Bereich der Kläranlage am Neckar gefunden. Bereits am Sonntag war dort unter der A6-Brücke am Ufer ein skelettiertes menschliches Bein entdeckt worden.

Gerichtsmediziner sollen nun klären, ob es sich um die Überreste eines Mannes oder einer Frau handelt. Laut Polizei muss das teilweise skelettierte Bein, an dem noch ein Schuh steckte und das am Sonntagabend gefunden wurde, bereits geraume Zeit im Wasser gelegen haben. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zudem will die Polizei die schwer zugängliche Stelle im Unterholz weiter absuchen.