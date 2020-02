Wegen einer möglichen Bedrohung des Heilbronner Ditib-Generalsekretärs Abdurrahman Atasoy hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Hintergrund sind mutmaßliche Schüsse in der Nacht zum Sonntag vor dem Haus von Verwandten des Ditib-Funktionärs in Heilbronn.

Knallgeräusche waren vor dem Haus der Familie des Ditib-Generalsekretärs Atasoy in Heilbronn gemeldet worden SWR

Atasoy: kein Zufall mehr

Atasoy wirft der Heilbronner Polizei vor, Notrufe der Familie nicht ernst genommen zu haben. Ein Sprecher wies dies zurück und verwies auf das laufende Ermittlungsverfahren. Ein Zusammenhang der Schüsse mit dem Besuch des Generalsekretärs in Heilbronn könne derzeit weder bestätigt noch dementiert werden, so die Polizei. Atasoy erklärte dem SWR, nach dem Terrorakt von Hanau (Hessen), dem Angriff auf eine Shisha-Bar in Stuttgart und dem Übergriff in Heilbronn könne nicht mehr von Zufällen gesprochen werden.

"Ich bin in Heilbronn aufgewachsen und fühle mich wohl und zuhause. Deswegen hat mich das Ganze sehr betroffen gemacht. Es sind natürlich nur Vermutungen, ob das eventuell direkt mit mir etwas zu tun hat. Aber dass es unmittelbar dann passiert ist, als ich [zuhause] angekommen bin, und wenn man das Ganze auch im Kontext betrachtet, scheint es auch irgendwie mit dem anderen zu tun zu haben." Abdurrahman Atasoy, Ditib-Generalsekretär

Wegen Schussgeräuschen vor dem Haus der Familie des Ditib-Generalsekretärs Abdurrahman Atasoy in Heilbronn hat es in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz gegeben. Seine Schwester hatte wegen der Knallgeräusche die Polizei gerufen, heißt es. Eine Streife sei zu dem Haus gekommen, habe aber keine verdächtigen Personen vorgefunden. Sie bestätigte aber, dass Atasoy selbst am Sonntagmorgen Platzpatronenhülsen gefunden habe. Der Ditib-Generalsekretär war in der Nacht auf Sonntag bei seiner Familie in Heilbronn.

Ditib kritisiert die Polizei

Der Ditib-Bundesverband kritisierte die Polizei, den Vorfall zuerst nicht ernst genug genommen zu haben. Man erwarte, dass ein jeder sich mit Leib und Leben sicher fühlen kann und nicht herablassend behandelt wird, wenn er Vorfälle meldet, heißt es in einer Ditib-Mitteilung. Nach dem Terrorakt in Hanau seien die gebotene Sensibilität und Empathie längst nicht bis in die Niederungen der Polizeiarbeit angekommen, schreibt die Organisation. Dies wiesen die Beamten zurück. Die Polizei teilte mit, der Ditib-Generalsekretär habe für eine Vernehmung nicht mehr zur Verfügung gestanden.