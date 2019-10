Die Polizei sucht nach Verletzten eines Unfalls am Sonntagmorgen in Heilbronn. Anwohner hatten an einer Böschung an der Neckartalstraße ein Autowrack gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Wagen von der Straße abgekommen und hatte sich dann mehrfach überschlagen. Die Airbags waren ausgelöst und blutverschmiert, von den Insassen aber fehlte jede Spur. Die Polizei setzte mehrere Streifen und einen Hubschrauber zur Suche ein. Nachbarn berichteten von einem lauten Knall gegen 6:15 Uhr. Bislang blieb die Suche nach den Verletzten ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 07131-1042500.