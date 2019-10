Knapp neun Monate nachdem das neue Trainingszentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn eröffnet wurde, stößt das modernste Zentrum des Landes Baden-Württemberg bereits an seine Grenzen.

Das neue Trainingszentrum für Polizisten sei zu klein. Es wurde Ende Februar in Betrieb genommen. Für viele Beamte, zum Beispiel aus dem Main-Tauber-Kreis, sei auch der Anfahrtsweg zu weit. Bereits jetzt müssten in der Region weitere Gebäude angemietet werden, um allen Polizisten ein Training anbieten zu können, so Zentrumsleiter Ralf Huber.

Im Polizei-Trainingszentrum in Heilbronn finden unter anderem Schießübungen, Sport- und situative Rollentrainings statt. Das Land hat rund 4,8 Millionen Euro in den Neubau auf dem Heilbronner Moltkeareal investiert. Der dreigeschossige Neubau schließt sich direkt an den Betriebshof des Polizeipräsidiums Heilbronn an.

Das Schieß- und Einsatzzentrum verfügt über rund 930 Quadratmeter Nutzfläche. Im Untergeschoss befindet sich eine 25 Meter lange Schießanlage. Die Technik ermöglicht es, sowohl im Echtschuss als auch im Laserschuss auf bewegte oder stehende Bilder zu schießen. Die Trefferanalyse erfolgt über ein Infrarotsystem.