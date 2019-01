per Mail teilen

Bei der musikalischen Leitung des Neujahrskonzerts des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) hat sich eine kurzfristige Änderung ergeben. Kevin Griffith kann das Konzert am kommenden Samstag nicht dirigieren, für ihn springt sein Vater ein, so die Intendantin Madeleine Landlinger. Sie sagte dem SWR Studio Heilbronn: "Kevin Griffith musste aus familiären Gründen kurzfristig absagen. Wir haben aber seinen Vater gewinnen können: Howard Grifftith war Generalmusikdirektor beim Brandenburgischen Staatsorchester in Frankfurt/Oder - der Partnerstadt Heilbronns. Wir sind sehr gespannt auf die musikalische Zusammenarbeit." Karten für das Neujahrskonzert des WKO sind noch erhältlich. Aufgeführt wird das Oratorium "Schöpfung" von Joseph Haydn.