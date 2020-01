per Mail teilen

Die Polizei hat einen Mann geschnappt, der versucht haben soll, einen Heilbronner Frisörsalon auszurauben. Der 18-Jahre alte mutmaßliche Täter soll in dem Frisörsalon mit einem Messer aufgetaucht sein und Geld aus der Kasse gefordert haben. Die 66-jährige Besitzerin des Ladens machte ihm allerdings deutlich, dass er verschwinden soll. Auch den Versuch, in die Kasse zu greifen, vereitelte die Frau. Ohne Beute ergriff der 18-Jährige die Flucht. Er konnte kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Auf dem Revier gestand er die Tat. Auch das Messer, was er auf der Flucht weggeworfen hatte, wurde kurz darauf gefunden.