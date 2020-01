In Heilbronn hat ein Mann am Freitagabend seine Ex-Freundin mit einer Softair-Waffe bedroht und sie gezwungen, mit ihm zu einem Hotel zu fahren, so die Polizei. Laut Mitteilung kam es dann zu einem Streit, bei dem er die Frau mit einem Messer leicht verletzte. Nachdem die Frau in ein nahe gelegenes Hotel flüchten konnte, suchte auch der Mann das Weite.