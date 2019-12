per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist in Heilbronn am Sonntagmorgen ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Der 40-Tonner war bei einem Abbiegevorgang, bei dem der 33-jährige Fahrer zu schnell unterwegs war, umgekippt. Große Teile der geladenen Zuckerrüben fielen von der Ladefläche und überschütteten den Rad- und Gehweg sowie den angrenzenden Grünstreifen. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt, konnte sich dann aber doch noch aus eigener Kraft aus dem Führerhaus befreien.