Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken kann ihr Programm zur beruflichen Integration von Flüchtlingen bis 2021 fortsetzen. Die Landesregierung hat das landesweite sogenannte "Kümmerer-Projekt" jetzt um weitere zwei Jahre verlängert. Die sogenannten Kümmerer begleiten die Flüchtlinge bei der Suche nach einem Ausbildungsjob, helfen bei der Vermittlung, stehen aber auch den Betrieben zur Seite. Seit Beginn des Programms im Januar 2016 konnten so bislang über 1.600 Flüchtlinge erfolgreich in einer Ausbildung vermittelt werden, sagte Landeswirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut in Stuttgart. Die meist jungen Menschen kamen dabei in Klein- und Kleinstbetrieben im Handwerk unter, die vom Fachkräftemangel besonders betroffen sind, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder im Kfz-Gewerbe. Damit das Programm fortgesetzt werden kann, stellt das Land insgesamt weitere 3,6 Millionen Euro zur Verfügung, 172.000 Euro bekommt dabei die Handwerkskammer für zwei Vollzeitstellen.