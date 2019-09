Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn werden am Samstagabend erstmals alle fünf Wassershows hintereinander gezeigt. Die Wassershow "Fünf am Stück" beginnt um 20:30 Uhr. Die nächtlichen Wassershows, die an drei Abenden pro Woche auf dem BUGA-Gelände gezeigt werden, sind ein echter Publikumsmagnet. Die mit Musik untermalten Lasershows zu "Klassik in the reMix", "Deutsche Hits", "50 Jahre Disco" und "Flower Power" und zur "Geschichte des kleinen Wassertropfens" locken jedes Mal mehrere Tausend Zuschauer an den Karlssee. Ebenso wie die BUGA neigen sich die Vorführungen der Wassershows langsam dem Ende zu. Deshalb wird ab dem 26. September täglich eine der fünf Shows gezeigt.