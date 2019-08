per Mail teilen

Immer weniger junge Menschen können sich ein Eigenheim leisten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Ein wesentlicher Grund dafür sei der stark gestiegene Kapitalbedarf. Immobilien würden immer teurer, dadurch steige der Eigenkapitalbedarf und auch die Erwerbsnebenkosten schlagen stärker zu Buche. Das trifft vor allem junge Haushalte, die angesichts der niedrigen Zinsen kaum Kapital bilden könnten, so die Studie. In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen waren es 2017 nur 12 Prozent, die sich ein Eigenheim leisten konnten, 5 % weniger als 2010. Im bundesweiten Vergleich ist die Zahl der Eigenheimbesitzer in Baden-Württemberg mit knapp 55 % besonders hoch. Im europaweiten Vergleich belegt Deutschland bei der Eigentumsquote allerdings den vorletzten Platz vor der Schweiz.