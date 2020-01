per Mail teilen

Die erste Tarifrunde für die Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe auch in Heilbronn-Franken ist am Mittwoch ergebnislos abgebrochen worden. Trotz eines neuen Rekordjahres im Tourismus, habe die Arbeitgeberseite keine faire Tarifsteigerung vorgelegt, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie fordert weiter 6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Verhandlungen sollen Ende Januar fortgesetzt werden.