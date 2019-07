Am deutschen Mühlentag beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder Mühlen aus der Region Heilbronn-Franken. Am Montag lädt die Oettinger Mühle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) zum Besuch ein, zudem können die Stadtmühle Forchtenberg-Sindringen (Hohenlohekreis), die Raußmühle in Eppingen (Kreis Heilbronn) und das Sägmühlmuseum in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) besichtigt werden.