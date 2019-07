Gleich zwei Garagenbrände aus unbekannter Ursache beschäftigten am Sonntag die Feuerwehren in der Region: In Brackenheim-Hausen (Kreis Heilbronn) wurde ein Mann durch Rauchgase leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von bis zu 50.000 Euro. In Boxberg (Main-Tauber-Kreis) konnten Anwohner bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen, der Sachschaden ist noch unbekannt.