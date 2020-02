Mitarbeiter der Krankenkasse AOK aus der gesamten Region Heilbronn-Franken beteiligen sich am Freitag an einem Streik. Trotz des Warnstreiks sind alle 17 Kundencenter der AOK in der Region geöffnet. Allerdings könne es zu längeren Wartezeiten kommen, da man nicht an allen Standorten voll besetzt sei, so die AOK. Viele junge Mitarbeiter von den Standorten Schwäbisch Hall, Tauberbischofheim, Künzelsau und Heilbronn sind am Vormittag gemeinsam zur landesweiten Kundgebung nach Ludwigsburg gefahren. Mit der Anzahl der Streikenden war Katharina Kaupp, Bezirksleiterin von Verdi Heilbronn-Neckar-Franken, sehr zufrieden. Sie hofft darauf, dass eventuell auch Kundencenter zu bleiben. Die hohe Beteiligung zeige auch, dass die Beschäftigten hinter den Forderungen der Gewerkschaft stünden. Verdi fordert unter anderem 6,8 Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter.