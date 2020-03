Ein Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Heilbronn hat am Samstagnachmittag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Ein Bewohner der Unterkunft wurde von der Polizei festgenommen, so der Heilbronner Feuerwehrkommandant Eberhard Jochim gegenüber dem SWR. Der Festgenommene soll auf zwei Stockwerken Benzin entzündet haben. Jochim sprach von einem "Brandanschlag". Aufgrund der geringen Menge konnte die Feuerwehr das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner der Unterkunft konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Feuerwehrkommandanten voraussichtlich auf etwa 10.000 Euro. Insgesamt waren 30 Mann der Feuerwehr, mehrere Notärzte sowie sieben Streifenwagenbesatzungen der Polizei am Einsatzort.