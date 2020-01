per Mail teilen

In der Deutschen Eishockeyliga zwei haben die Heilbronner Falken mit 9:2 gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. In der Tabelle stehen die Falken momentan auf Platz zwei hinter den Kassel Huskies. Am Sonntag treffen die Heilbronner Falken auswärts auf die Lausitzer Füchse.