In Heilbronn sind am Wochenende Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hebelten die Täter am Samstagabend die Terrassentüre auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie erbeuteten Schmuck, Münzen und Elektronikartikel, der angerichtete Sachschaden beträgt über 1.000 Euro, heißt es.