Bisher sind die Heilbronner Fußgängerzonen für E-Scooter tabu. Das soll sich ändern, wenn es nach der Stadtverwaltung geht.

E-Scooter könnten bald auch in der Heilbronner Fußgängerzone unterwegs sein picture-alliance / Reportdienste Jens Kalaene

Die Stadtverwaltung hofft, dass vor allem immer mehr Berufspendler ihr Auto stehen lassen. Sie sieht in der Nutzung der E-Scooter einen besonderen Mehrwert für umweltfreundliche Mobilität. Die Überlegung: mit dem Gefährt von zu Hause zur Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs und dann von der Haltestelle zur Arbeit fahren. Die Elektro-Tretroller seien zusammenklappbar und könnten mitgenommen werden. Am Dienstag sind die Pläne dem Verkehrsbeirat vorgestellt worden. Am Ende entscheidet aber die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Heilbronn. Erst einmal soll es eine einjährige Testphase geben.

ADAC sieht E-Scooter in Fußgängerzone kritisch

Der ADAC hingegen sieht das Vorhaben kritisch, sagte ADAC-Sprecher Reimund Elbe dem SWR. E-Scooter sollten, wenn möglich, nicht in Fußgängerzonen fahren. Schließlich seien diese – wie der Name schon sagt – für Fußgänger vorgesehen und zudem eine Art Schutzraum.

"Die Bodenbeschaffenheit in Fußgängerzonen ist teilweise schwierig und es ist schwierig, mit den E-Scootern extrem langsam zu fahren und die Balance zu halten." Reimund Elbe, ADAC-Sprecher

Keine routinierten E-Scooter-Fahrer

Die Heilbronner Fußgängerzone ist zwar bereits für Fahrräder freigegeben – mit Schrittgeschwindigkeit – der ADAC sieht darin aber einen Unterschied: Fahrradfahrer hätten in der Regel eine größere Routine, E-Scooter hingegen seien komplett neu auf dem Markt.

Auch die E-Tretroller sollen – falls es soweit ist – nur mit Schrittgeschwindigkeit durch die Fußgängerzone fahren. Schilder sollen darauf hinweisen. Nach der Testphase müsste man sich mögliche Unfallzahlen anschauen – und welche Art von Unfällen es gegeben habe, so das Amt für Straßenwesen. Dann würde eine weitere Freigabe erneut auf dem Prüfstand stehen, je nachdem, wie und ob die Verkehrssicherheit der Fußgänger gefährdet wäre.