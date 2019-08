Der deutsche Meister im Eishockey, Adler Mannheim, spielte am Freitag und Sonntag in der Kolbenschmidt-Arena in Heilbronn. Die Adler mussten wegen eines Rockkonzerts ausweichen.

In der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena waren an diesem Wochenende gleich zweimal die Adler Mannheim zu Gast. Am Freitag verloren sie gegen Genf mit 5:4 gewonnen. Am Sonntag folgte das Testspiel gegen Prag. Dabei unterlag der deutsche Meister mit 1:4.

Ausweichen nach Heilbronn wegen Rockkonzert

Grund für die Stippvisite der Mannheimer in Heilbronn am Sonntag war die Rockgruppe Metallica. Die Band spielte in Mannheim ihr großes Open-Air-Konzert. Deshalb waren die Zufahrten zur Mannheimer SAP-Arena dicht. Also verlegte man die Testspiele kurzerhand nach Heilbronn zu den Falken.

Ganz zur Freude von Geschäftsführer Attila Eren. Denn die Adler und der Heilbronner EC sind Kooperationspartner.