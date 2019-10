Moderne Studieneinrichtung in Heilbronn

Moderne Studieneinrichtung in Heilbronn Bildungscampus Nord ist offiziell eingeweiht

Zwei Jahre lang wurde gebaut: In Heilbronn hat die Dieter-Schwarz-Stiftung am Donnerstag den Bildungscampus Nord eingeweiht. Nun sind drei Hochschulen und eine Uni-Außenstelle zusammen an einem Platz.