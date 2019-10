per Mail teilen

Der Heilbronner SPD-Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic hat ein Ende der Personaldebatten innerhalb der Partei gefordert. Nach der zweiten Runde des Mitgliedervotums zur Parteispitze im November und dem Bundesparteitag im Dezember müsse die Partei sich wieder auf die politischen Ziele konzentrieren, so Juratovic. Die erste Runde des Mitgliedervotums hatte am Samstagabend zwei Gewinnerduos ergeben. Diese müssen im November in eine Stichwahl.