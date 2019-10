Hunderte Mitarbeiter kamen am Donnerstagnachmittag zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung am Knorr-Werk in Heilbronn. Sie demonstrierten gegen eine mögliche Schließung des Werks.

Die Zukunft des Knorr-Werks in Heilbronn ist ungewiss, deshalb hat der Betriebsrat am Donnerstag zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung eingeladen. Hunderte sogenannte "Knorrianer" folgten dem Aufruf und zeigten Flagge gegen ein drohendes Aus für das Traditionswerk Knorr in Heilbronn. OB bezieht Stellung Neben Gewerkschaftsvertretern, dem Konzern-Betriebsratsvorsitzenden und dem Werkleiter kam auch der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD), der sich im Namen von Stadt und Gemeinderat mit den Beschäftigten solidarisch erklärte. "Ich bin hier, um die Solidarität der Stadt Heilbronn, des Gemeinderats und der Verwaltung zu überbringen. Ich denke, Knorr ist ein starkes Stück Heilbronn. Ich sage immer, Knorr gehört zu Heilbronn wie die Kilianskirche, das Rathaus oder das Käthchen – eine lange Tradition von 1884 an und natürlich wollen wir alles tun, dass wir den Standort Heilbronn halten können." Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel Die Mitarbeiter hoffen, dass das Knorr-Werk in Heilbronn noch zu retten ist SWR Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Burkhard Siebert kritisierte vor allem die Ausrichtung des Mutterkonzerns Unilever. "Man macht eine Kurzfrist-Ökonomie für profitgierige Aktionäre und keine nachhaltige Unternehmenspolitik und man fährt Markenstandorte wie hier Knorr in Heilbronn auf Verschleiß und investiert nicht. Das hat Kraft/Heinz vorgemacht. Das rächt sich, wenn man ein Unternehmen nicht nachhaltig führt." Gewerkschafter Burkhard Siebert Bei entsprechender Ausrichtung sieht Siebert durchaus eine Zukunft für den Standort Heilbronn. Der Betriebsratsvorsitzende des Konzerns Bernhard Soggeberg pflichtete dem Gewerkschafter bei und ergänzte in Richtung Konzernführung, dass sie nicht einfach die Verantwortung an die Beschäftigten weitergeben könne. "Wir wollen eben deutlich sagen, die Verantwortung hier hat das Unternehmen und das Unternehmen muss entscheiden, in welche Richtung es weitergehen soll. Ob man diesem Standort hier eine echte Chance geben will oder ob es einfach nur ums Geldeinsammeln geht." Konzern-Betriebsratsvorsitzender Bernhard Soggeberg Die Beschäftigten befürchten, dass die Konzernmutter Unilever, zu der das Heilbronner Knorr-Werk gehört, ihren Standort schließen will. Die Mitarbeiter wurden am Montag von einem Verantwortlichen des Mutterkonzerns informiert, dass die Zukunft des Heilbronner Werks ungewiss sei, da die Kosten zu hoch seien. Entscheidung fällt 2020 Ob das Werk noch zu retten ist, ist unklar. Eine endgültige Entscheidung über den Standort soll Anfang des kommenden Jahres fallen, so ein Unternehmenssprecher. Mit "radikalen Veränderungen" könne noch etwas bewegt werden. Was genau das bedeutet, blieb offen. Knorr-Werk in Heilbronn Derzeit arbeiten rund 570 Mitarbeiter bei Knorr in Heilbronn. Der Standort schrumpfte in den vergangenen Jahren: So wurde unter anderem die Entwicklungsabteilung in die Niederlande verlegt. Karl Heinrich Knorr gründete das Unternehmen 1838 in Heilbronn. Es war damals ein innovatives Werk, das fertige Gerichte herstellte, die einfach und schnell zubereitet werden konnten. Nach dem Krieg brauchte das Unternehmen Geld, mit dem Verkauf von Firmenanteilen konnte es weiter gehen. Aber die Familie verlor die Mehrheit und schied in den Folgejahren komplett aus dem Unternehmen aus. 1962 wurde in Heilbronn das Institut für Forschung- und Entwicklung geschaffen. Neue Produkte, auch für Großküchen, sollten entstehen. Im Jahr 2000 wird der Mutterkonzern von Knorr, der inzwischen "Bestfoods" heißt, mit dem Lebensmittelriesen Unilever zusammengelegt.

