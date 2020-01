Mit einem Festakt feiern Heilbronn und der Stadtteil Klingenberg am Sonntag die Eingemeindung des Stadtteiles vor 50 Jahren. Zeitgleich wird damit auch 50 Jahre Großstadt Heilbronn gefeiert. Denn nach der Eingemeindung Klingenbergs am 1. Januar 1970 stieg die Einwohnerzahl Heilbronns auf über 100.000. Wie vor 50 Jahren wird der Heilbronner Oberbürgermeister mit einer Delegation der Stadt in einem historischen Bus nach Klingenberg fahren. In der Turnhalle der Grundschule Klingenberg beginnt dann um 11 Uhr der Festakt mit Ansprachen und Erinnerungen an das Ereignis vor 50 Jahren.